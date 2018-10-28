Мурманск, 28 октября, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Плановый полёт с целью получения данных о ледовой обстановке в Арктике провели экипажи двух самолётов Ту-142 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Северного флота.

Osd.mil Ту-142

Лётчики совершили разведывательный полёт над Бараенцевым и Карским морями, а также над морем Лаптевых. Полученная в ходе разведки информация облегчит прокладку маршрутов и навигацию в арктической зоне для военных и гражданских судов.

Сообщается, что полёты в Арктике проходят в полном соответствии с международными правилами воздушного пространства. Перед полётом экипажи прошли специальную штурманскую подготовку в сложных метеоусловиях с учётом географического положения.

Отмечается, что главной особенностью полётов в арктических широтах является близость магнитного полюса Земли, следствием чего является наличие магнитных аномалий и частых магнитных бурь, из-за которых становится неустойчивым распространение радиоволн.

По этой причине радиосвязь становится неустойчивой, а применение бортовых радиотехнических приборов возможно лишь с существенными ограничениями.

Также полёты усложняет постоянно меняющаяся метеорологическая обстановка и однообразная безориетирная местность при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации. Подобные плановые полёты помогают лётчикам существенно улучшить уровень лётной подготовки.

Ранее сообщалось, что на Северном флоте состоялась плановая тренировка спасательных сил с участием подводного аппарата АС-34 и его судна-носителя «Георгий Титов». В ходе тренировки экипаж подводного аппарата отработал маневрирование на воде и под водой, а также погружение на глубину. Кроме того, была выполнена рабочая проверка систем и механизмов АС-34.