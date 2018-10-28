Калуга, 28 октября, 2018, 17:19 — ИА Регнум. В Калужской области судебные приставы организовали День единого приёма граждан, сообщила 28 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

R40.fssprus.ru Прием граждан

По её словам, в течении дня, жители региона обращались к приставам для разъяснения вопросов, которые находятся в рамках их компетенции. Основные проблемы, волнующие граждан касались — исполнения судебных решений о взыскании алиментов, наложения ареста и взыскание денежных средств с банковских счетов должников, порядка привлечения должников к административной и уголовной ответственности, снятия ареста с транспортных средств и исполнения решений судов неимущественного характера.

В Калуге прием граждан осуществлял главный судебный пристав области Иван Зубов, его заместители, начальники отделов аппарата Управления, а также представители Общественного совета при УФССП. Приём проходил и во всех отделах судебных приставов, как в Калуге, так и в области — его провели старшие судебные приставы, их заместители и судебные приставы-исполнители.

Всего в ходе Дня единого приёма граждан к судебным приставам области обратились 487 граждан и представителей организаций, 38 из них были приняты руководством и начальниками отделов аппарата Управления. Наиболее сложные вопросы были взяты на контроль.

В рамках мероприятия, жители калужского региона смогли не только проконсультироваться, но и на месте оплатить долги через платежные терминалы. Всего по результатам Дня единого приёма граждан судебные приставы взыскали 619 тысяч рублей различных видов задолженностей.