Киев, 28 октября, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Актер Владимир Зеленский, который является сооснователем «Студии 95 квартал», во время комедийного шоу высказался о своем возможном участии в президентских выборах-2019 на Украине. Об этом свидетельствует опубликованное на YouTube-канале «Студия Квартал 95 Online» видео.

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«У меня (Владимира Зеленского) есть юридическое образование, и это плюс для меня, — сказал артист. — Но у меня нет опыта работы в политике, и это — жирный плюс!»

Отметим, что окончательного ответа зрителям по участию в президентских выборах Зеленский так и не дал.

«Я идти в президенты (Украины) не хо… тя, посмотрим», — сказал артист.

24 октября издание Liga.net со ссылкой на собственные источники сообщило, что украинский певец Святослав Вакарчук до конца 2018 года объявит о своём участии в выборах президента Украины.

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