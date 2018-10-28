Донецк, 28 октября, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ за истекшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 28 октября в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов отметил, что общее количество боеприпасов, выпущенных украинскими военными по территории ДНР — 272 единицы.

Обстрел производился из миномётов калибра 82 и 144 мм, из вооружения БМП и БТР, зенитных установок, гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Под огнём ВСУ оказались населённые пункты Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Жабичево, Донецк (терминал, Вольво-центр, Александровка), Ленинское, Саханка.

Жертв среди мирных граждан и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее сообщалось о переброске в Донбасс Киевом иностранных наёмников для инструктирования военнослужащих ВСУ.