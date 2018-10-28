В Москве в ДТП пострадали пять человек
Москва, 28 октября, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В Москве столкнулись два транспортных средства — грузовик и легковой автомобиль. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
Столкновение
ДТП произошло в воскресенье, 28 октября, на ул. Сущевский Вал близ Савеловского вокзала.
«В результате аварии травмы получили пять человек», — сказал источник.
В настоящее время выясняются причины аварии.
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