Москва, 28 октября, 2018, 16:06 — ИА Регнум. В Москве столкнулись два транспортных средства — грузовик и легковой автомобиль. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания Столкновение

ДТП произошло в воскресенье, 28 октября, на ул. Сущевский Вал близ Савеловского вокзала.

«В результате аварии травмы получили пять человек», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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