Банги, 28 октября, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Лидер вооруженного формирования бывших мусульманских повстанцев «Селека» в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Абдулай Иссен (ныне его группировка называется CNDS) поставил правительственным войскам ЦАР ультиматум — в ближайшие 48 часов они должны покинуть все территории, контролируемые CNDS. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает AFP.

hdptcar Боевики. ЦАР

«Представители правительства, находящиеся на территориях, оккупированных бывшими группами «Селеки», имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — сказал Иссен в интервью AFP.

Причина выдвижения ультиматума — отстранение от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекасуа, который является мусульманином по вероисповеданию.

Напомним, что одним из факторов который позволил добиться некоторого ослабления вооруженного конфликта в ЦАР стала договоренность о том, что при президенте-христианине Фостен-Арканж Туадере главой парламента будет мусульманин Мекасуа. Отстранение Мекасуа вызвало недовольство вооруженных группировок, которыми руководит Иссен.

Более того, в своем заявлении Иссен утверждает, что президент Туадер плетет заговор при поддержке «наемников из России». Полевой командир лицемерно утверждает, что присутствие «близких к Кремлю наемников» становится «все более опасным для демократии» ЦАР.