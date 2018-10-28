Иерусалим, 28 октября, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Крошечные солнечные батареи 3GSolar для домашних электронных устройств представила израильская компания 3GSolar Photovoltaics Ltd. Об этом сообщает Bloomberg.

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Директор компании Барри Брин сообщил, что батареи 3GSolar отличаются от обычных кремниевых солнечных батарей. Для производства 3GSolar используются органические соединения. Эта технология позволяет использовать солнечные батареи для автономного обеспечения энергией разного рода датчиков, расположенных внутри помещений.

Брин отметил, что встраивание одной батареи 3GSolar увеличит стоимость устройства на $1, зато оно сможет работать без замены источников электроэнергии около 10−15 лет.

В компании заявили, что рассчитывают произвести 36 млн солнечных батарей к 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре компания Alta Devices представила технологию изготовления гибких солнечных батарей, которые можно встраивать в элементы кузова автомобиля.