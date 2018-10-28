Самара, 28 октября, 2018, 16:06 — ИА Регнум. Футболисты санкт-петербургского клуба «Зенит» оказались сильнее в матче с командой «Крылья Советов», проходившем в рамках 12-го тура молодежного первенства России, сообщает 28 октября Матч ТВ.

Satory2001 Стадион «Самара Арена»

Матч проходил в Самаре и закончился со счетом 2:1 в пользу гостей из северной столицы. Счет на 37-й минуте открыли хозяева голом Вани Вучичевич. На это гости сначала ответили мячом Александра Плотникова, а затем на 75-й партнер Плотникова по команде Юрий Першин забил победный мяч.

По итогам игры «Зенит» с 23 очками поднялся на 4-ю строчку в чемпионате, «Крылья Советов» с 18 находятся там же, на 8-й строчке.

Отметим, матч основных составов команд состоится в Самаре в понедельник.