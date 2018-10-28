Москва, 28 октября, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что судьба российско-американского договора СНВ-3 (Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений) остается неясной после того, как власти США заявили о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом Лавров заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», которая транслируется на телеканале «Россия-1».

Каспар Давид Фридрих. Туман. 1807

Лавров напомнил, что Договор по противоракетной обороне (ПРО) давно канул в Лету. При этом в отсутствии какого-либо нового договора по ПРО россия пыталась наладить диалог с США и военным блоком НАТО по этому вопросу, но все эти попытку были безуспешными.

«Уже исчез Договор по ПРО, все наши попытки даже в условиях отсутствия договора наладить какой-то вразумительный диалог с США и натовцами пока не находят отклик, да и ДРСМД скоро исчезнет, не ясна судьба СНВ-3», — сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ отметил, что на встрече президента России Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном американская сторона признала важность ведения двустороннего диалога по всем аспектам стратегической безопасности.