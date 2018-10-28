Коломна, Московская область, 28 октября, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Российский конькобежец Павел Кулижников стал чемпионом России на дистанции 1000 м, на проходящем в Коломне чемпионате России, сообщает 28 октября Матч ТВ.

Sasha Krotov Павел Кулижников празднует победу

Победное время Кулижникова составило 1 минуту 8 секунд и 66 сотых. На втором месте Виктор Муштаков с результатом 1.09,16, на третьем — Денис Юсков, его итоговое время — 1.09,52.

На аналогичной дистанции у женщин победительницей стала Дарья Качанова, а на дистанции 5000 и 3000 м — Наталья Воронина.

Отметим, Павел Кулижников является трёхкратным чемпионом мира, 25 октября он стал также чемпионом России на дистанции 500 м.