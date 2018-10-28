Бразилиа, 28 октября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Второй тур президентских выборов начался в Бразилии, сообщает 28 октября агенство AFR.

Жан Эдуар Вюйар. Выборы (фрагмент). 1893

Голосование на большинстве избирательных участков страны стартовало в 14:00 по московскому времени.

Участие в голосовании является обязательным для граждан Бразилии от 18 до 69 лет. Граждане старше 70 лет, подростки 16−17 лет и неграмотные граждане страны, согласно бразильскому законодательству голосуют по желанию.

Бразильцам предстоит выбор между кандидатом от левой Партии трудящихся Фернанду Аддадом и сторонником ультраправых консервативных взглядов Жаиром Болсонару, кандидатуру которого выдвинула Социал-либеральная партия.

Отмечается, что по итогам предварительного опроса, проведенного институтом общественного мнения, фаворитом президенских выборов является ультраправый кандидат.

Напомним, что первый тур президентских выборов состоялся в Бразилии 8 октября текущего года.