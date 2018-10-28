Варшава, 28 октября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Известный художник-экспрессионист из Польши Эдвард Двурник умер в Варшаве в возрасте 75 лет, сообщает 28 октября Польское агентство печати.

Images by John «K» Траурная свеча

Живописец был наиболее узнаваемым представителем польского современного искусства. Родился он 19 апреля 1943 года недалеко от Варшавы, а жил и работал в столице государства.

Напомним, Эдвард Двурник за свой жизненный путь нарисовал около 5 тыс. картин, свыше 10 тыс. графических изображений и чертежей. Кроме того принимал участие в создании анимационных фильмов.