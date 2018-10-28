София, 28 октября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Грузинский боксер Леван Шония напал на своего тренера после того как проиграл в восьмираундовом бою с болгарским боксером Спасом Геновым, проходившем в Софии в качестве андеркарда боя супертяжеловесов Кубрата Пулева и Хьюи Фьюри. Видео, на котором запечатлено произошедшее, выложено 28 октября пользователями интернета.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Проигравший боксёр

В выложенном ролике видно, как грузинский боксер, несогласный с решением судей, сначала пытается напасть на своего соперника, а потом, когда арбитр оттесняет Левана Шонию от болгарского боксера, в ярости наносит своему тренеру, пытающемуся его успокоить, несколько ударов. Затем грузинский боксер влазит на канаты и начинает демонстрировать победные жесты зрительному залу. Затем грузин долго не выходил в центр ринга, чтобы судья не мог объявить победу Генова.

Отметим, это поражение стало 12-м в карьере Левана Шония, также в его активе 15 побед, 11 из которых — нокаутом.