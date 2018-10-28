Санкт-Петербург, 28 октября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге открылась выставка фотографий, посвященных известному музыканты Дэвиду Боуи, сообщает 27 октября «Мир 24».

Sonia Golemme Фотовыставка Дэвида Боуи

Снимки были с деланы в период с 1973 по 1976-й году, во время гастрольного турне музыканта его другом Джеффом Маккормаком. Мысль провести выставку в России после того, как известный музыкальный критик Артемий Троицкий опубликовал в своей книге один из снимков.

«Это фотографии в том числе путешествия Дэвида Боуи по России и Транссибирской магистрали. Когда пришло предложение сделать выставку в Новой Голландии и я увидел это место, оно мне очень понравилось. К тому же я не мог не воспользоваться случаем и не посетить такой прекрасный город, в котором я никогда не был», — отметил Маккормак.

Напомним, легендарный рок-музыкант Дэвид Боуи широко известен в среде любителей данного направления в музыке. Своим новаторством и интеллектуальным содержанием текстов, он оказал серьезное влияние на всю последующую рок-индустрию.