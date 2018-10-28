Дамаск, 28 октября, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Информационное издание Enab Baladi сообщает, что 27 октября недалеко от города Эль-Баб, который находится к северо-востоку от Алеппо, между боевиками дивизии «Султан Мурад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Ахрар аль-Шаркия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вспыхнули ожесточенные столкновения.

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В ходе данного конфликта один из бойцов «Ахрар аль-Шаркия» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит, а несколько других получили ранения. Бой шел несколько часов. Затем группы заключили соглашение о прекращении огня.

Причина столкновений между исламистами неизвестна. Местные наблюдатели полагают, что, скорее всего, столкновения спровоцировали разногласия по финансовым вопросам.

Обе эти группировки находятся под патронажем Турции. Принимали активное участие в проводимой Турцией военной операции «Щит Евфрата». Следует отметить, что протурецкие группировки контролируют значительную часть территории на севере провинции Алеппо.

Столкновения, подобные этим, в данной местности происходят регулярно. Местные жители предъявляет претензии турецким военным, которые не предпринимают мер по наведению порядка и обеспечению безопасности гражданского населения.