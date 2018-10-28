Пекин, 28 октября, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Любые виды коммерческой деятельности, позволяющие туристам в Китае подходить близко к большим пандам были запрещены заповедникам и центрам, в которых содержаться эти животные, властями китайской провинции Сычуань. Об этом сообщает 27 октября агенство Xinhua.

(сс) mordilla-net Панда

Управление лесного хозяйства провинции Сычуань опубликовало официальное постановление, согласно которому сотрудникам любых учреждений, где содержатся панды, запрещено организовывать любые коммерческие мероприятия, допускающие нахождение туристов в непосредственной близости от животных.

В частности, не позволяется фотографироваться с пандами за плату и кормление их.

Данный запрет региональные власти обосновывают тем, что, по данным учёных-зоологов, некоторые из болезней человека могут передаваться большим пандам.

Следует отметить, что панды являются символом Китая и находятся под особой охраной властей страны. Кроме того, панды занимают важное место в дипломатии Китая. Так, например, ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время своего официального визита в Китай намеревался попросить власти страны «одолжить» больших панд на некоторый срок Японии. В случае положительного решения данного запроса Пекином это будет означать о готовности Китая наладить отношения с Японией.