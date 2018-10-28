Варшава, 28 октября, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда считает, что вопрос с репарациями со стороны Германии, за тот ущерб, что она нанесла Польше в годы Второй мировой войны, все ещё остается открытым. Об этом Дуда заявил в интервью германской газете Bild am Sonntag, опубликованном сегодня, 28 октября.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Отжать немного денег

«На мой взгляд, тема репарационных выплат не закрыта. В польском парламенте, в Сейме эту тему подняла группа экспертов», — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что депутаты Сейма детально обсудят этот вопрос с экспертами и решат, какие шаги предпринимать дальше в этом направлении.

Дуда считает, что репарации со стороны Германии — это «вопрос истины и ответственности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комитета Сейма по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что сейчас эксперты подсчитывают потери Польши в годы Второй мировой войны, для того, чтобы предъявить Германии детальные претензии по репарациям.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что Варшава намерена требовать в качестве репараций с Германии порядка $48,8 млрд. При этом в самой Германии политики уже не раз заявляли, что все вопросы по репарациям давно закрыты и обсуждаться не будут.

Стоит отметить, что в ходе Потсдамской конференции в 1945 году после капитуляции Третьего рейха было достигнуто соглашение, по которому Польша получала репарации из доли СССР, которая поступала из восточной зоны оккупации Германии. В 1954 году эти репарации больше не взимались.