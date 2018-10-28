Кембридж, США, 28 октября, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Более 2 млн человек приняло участие в исследовании Массачусетского технологического института (США), посвященном этическим проблемам при разработке систем автоматического управления. О результатах исследования сообщает сайт института.

Dllu Тестовый образец беспилотного автомобиля Cruise AV

Исследование, получившее название «Moral Machine», началось в 2016 году. Сотрудники института запустили портал, на котором участникам исследования предлагали с этической стороны оценить решения, принимаемые системами автоматического управления.

Исследование показало, что основные этические нормы разделялись участниками во всем мире. Например, большинство людей выбирало варианты, при которых будет спасено большее количество людей. При этом некоторые неоднозначные решения получали разную оценку от людей из различных регионов Земли.

Исследователи отметили, что рассчитывают вызвать общественную дискуссию по этому вопросу, ведь количество машин с автоматическим управлением растет во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в СМИ появилась информация о возможном переносе выпуска беспилотного автомобиля Cruise AV компании General Motors. У системы автоматического управления Cruise AV были выявлены проблемы с различием передвигающихся и статичных объектов.