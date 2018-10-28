Москва, 28 октября, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Народному артисту России, известному театральному режиссеру Роману Виктюку исполняется 82 года, сообщает 28 октября ТАСС.

Tamara podolchak Роман Виктюк

Ко дню рождения артиста приурочена его книга «Небо», работа над которой продолжалась с 1999 года.

«К дню рождения Романа Виктюка 28 октября выходит двухтомник «Небо» — плод многолетней работы и сотворчества художественного руководителя театра Романа Виктюка и руководителя литературно-драматургической части театра, театрального критика Татьяны Печегиной», — отмечают в пресс-службе театра, возглавляемого артистом.

Напомним, Роман Виктюк, народный артист России, художественный руководитель театра Романа Виктюка. За долгую карьеру, которая началась в начале 60-х годов, проработал в крупнейших театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Талина и Вильнюса. Снялся в более, чем 10 художественных фильмах.