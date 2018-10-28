Нью-Дели, 28 октября, 2018, 16:05 — ИА Регнум. На фоне разгорающегося коррупционного скандала вокруг одного из высокопоставленных сотрудников центрального бюро расследований Индии, представитель правящей партии ответил на обвинения лидера оппозиционной партии Рахула Ганди.

DAVID HOLT Глас народа — глас Божий

«Граждане Индии более зрелые, чем РахулГанди. Он страдает от галлюцинаций. Страна еще никогда не видела такого незрелого политика», — заявил официальный представитель Индийской Народной Партии — «Бхаратия Джаната Парти» (БДП) ПракашДжавадекар.

Политик также добавил, что лидер Индийского Национального Конгресса — «Бхаратия Раштрий Конгресс» (ИНК) Рахул Ганди ежедневно обманывает своих избирателей.

По информации индийского новостного агентства Ani, Пракаш Джавадекар заявил, что обвинения лидера ИНК в сторону правительства НарендрыМоди являются полной ложью.

«ИНК продолжают распускать дезинформацию по поводу сделки о Рафалях, а также по поводу коррупционного скандала вокруг одного из директоров центрального бюро расследования Индии», — добавил политик.