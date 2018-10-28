Исламабад, 28 октября, 2018, 16:10 — ИА Регнум. Исламабад посетила делегация Объединенных Арабских Эмиратов для проведения экономических переговоров. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV со ссылкой на министра иностранных дел Пакистана Шаха Мехмуда Куреши, представители Объединенных Арабских Эмиратов выразили желание построить крупный нефтеперерабатывающий завод в Пакистане. Кроме того, в планах Эмиратов — создать на территории Пакистана заводы по переработке фруктов.

Sebastian Zwez Шах Мехмуд Куреши

Кроме того, по словам министра иностранных дел, в ходе переговоров обсуждалась возможность прямой финансовой помощи Пакистану. Ранее, Саудовская Аравия обещала предоставить Пакистану кредит на сумму 6 миллиардов долларов.

Шаха Мехмуд Куреши также сообщил, что представители ОАЭ обещали помочь Пакистану в строительстве очистных сооружений.