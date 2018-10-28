Исламабад, 28 октября, 2018, 17:32 — ИА Регнум. 27 октября министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри дал развернутый ответ на сообщение в социальной сети Твиттер бывшего министра внутренних дел и ныне лидера оппозиционной партии «Пакистанская Мусульманская Лига (Наваз)» Ашана Икбала. По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Ашан Икбал, ссылаясь на слова издателя израильской англоязычной газеты Харитз, потребовал у правительства разъяснений, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прилетел в Исламабад и провел там 10 часов. По мнению Ашана Икбала, лидер «сионистского государства» прилетел в Пакистан для тайных переговоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри категорически отверг возможность такой поездки. Фавад Чаудхри отметил: «…Мы не будем вести секретных переговоров ни с Моди, ни с Израилем». Он также потребовал у оппозиционеров «не беспокоиться о Пакистане, так как он в надежных руках».

Официальный представитель гражданской авиации Пакистана отметил, что ни один израильский самолет не приземлялся в аэропортах страны.