Сеул, 28 октября, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Южнокорейский промышленный конгломерат Hyundai Group опубликовал финансовый отчёт за 3 квартал 2018 года, причём результаты оказались далеки от ожиданий аналитиков. Прибыль компании в период с июня по сентябрь составила лишь 260 миллионов долларов — на 75% меньше, чем годом ранее. Фактически компания демонстрирует прибыль, сопоставимую с кризисным 1998 годом.

KoalaParkLaundromat Hyundai

Как сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо, операционная маржа осталась на неизменном уровне в 1,2%, однако аналитики ожидали прибыли в 720 миллионов долларов. Такой отчёт разочаровал инвесторов и обвалил акции компании более чем на 6%. Причины резкого падения прибыли — слабые показатели продаж в Китае (на 30% ниже, чем в 2017), рост курсов валют развивающихся стран, неудачная маркетинговая стратегия и снижение покупательной способности в самой Южной Корее. В то же время конкуренты — General Motors, Nissan, Renault, Toyota, Volkswagen — смогли существенно нарастить продажи и увеличить операционную маржу до более чем 5%.

Hyundai Group производит более 80% всех продающихся в Южной Корее автомобилей; на предприятиях компании заняты 400 000 человек по всему миру, а объём продаж за рубеж составляет 8% экспорта всей страны.