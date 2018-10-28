Аддис-Абеба, 28 октября, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Реализация правительством Эфиопии сельскохозяйственной реформы привела к тому, что экономика страны нуждается в инновационной системе, которая позволит объединить изжившие себя многоукладные формы хозяйствования и сможет создать прочные связи между фермерами и сельскохозяйственными компаниями. По словам экспертов, сельское хозяйство страны переходит от простой к сложной системе, что делает неизбежным принятие новой формулы инноваций. Об этом сообщает 27 октября эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

ILRI Сельское хозяйство в Эфиопии

Эксперт Амануэль Ассефа заявил, что увеличение урожая было основным направлением при старой системе хозяйствования, которая основывалась не на развитии технологий и предоставлении их фермерам, а на простом увеличении количества работников.

Г-н Ассефа подчеркнул, что наличие в сельском хозяйстве сразу нескольких участников, таких как трейдеры, поставщики сырья и те, кто его перерабатывают, выводит сельскохозяйственный сектор на новый сложный уровень.

По словам эксперта, переход к инновационной системе сельского хозяйства требует включения в него всех участников и сосредоточения внимания на развитии партнерства, а также создании эффективных связей.