Аддис-Абеба, 28 октября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, Председатель КАС Муса Факи Мохаммад и пресс-секретарь ЕС поздравили экс-посла Эфиопии при ООН и нового президента страны Сахлеуорк Зэуде с назначением. Об этом сообщает 27 октября эфиопское новостное агентство The Ethiopian Herald.

ITU Pictures Сахлеуорк Зэуде

Должностные лица подчеркнули, что избрание женщины-президента будет являться ориентиром для обеспечения гендерно-равного участия женщин и мужчин в политической системе африканских стран.

Председатель Комиссии АС Мусса Факи сказал, что впервые в долгой и гордой истории Эфиопии женщина занимает пост главы государства. Он также подчеркнул, что доверие, оказанное президенту Сахлеуорк, является источником гордости не только для Эфиопии, но и для континента в целом.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил поздравительное послание президенту в котором подчеркнул, что африканский континент демонстрирует то, что участие женщин и их лидерство в политике имеют решающее значение для упрочения мира.

Представитель Европейского союза также поздравил президента с назначением на должность президента Эфиопии. Пресс-секретарь сказал, что это еще один признак успеха Эфиопии на пути к реализации полномасштабной внутренней реформы.