Калининград, 28 октября, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации развернуло новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в Калининградской области, а также на других стратегических направлениях. Такие данные следуют из информации, опубликованной на сайте государственных закупок.

Mil.ru На страже

Согласно этой информации, всего будет развернуто 13 комплексов радиоэлектронной борьбы «Самарканд» на разных стратегических направлениях.

Так, три комплекса будут развернуты в Северо-Западном федеральном округе — в Калининградской, Архангельский и Мурманской областях.

Другие комплексы будут развернуты в Московской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и на территории Белоруссии.

Стоит отметить, что новейшие комплексы РЭБ «Самарканд» и «Свет» ещё в 2017 году были поставлены на вооружение Северного флота ВМФ России и были установлены на всех надводных кораблях.