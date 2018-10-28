Бухарест, 28 октября, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано сегодня, 28 октября, в Румынии. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Ivtorov Сейсмограф

По данным специалистов EMSC, землетрясение произошло в 03:38 утра по московскому времени. Очаг стихии распологался на глубине 148 километров. Эпицентр землетрясения находился в 12 км от коммуны Командау, которая находится в округе Ковасна.

Сообщается, что подземные толчки ощущались и в соседних с Румынией странах. При этом информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Отметим, что в соседней с Румынией Молдавии сильный подземный толчок пришёлся на время перехода страны на зимнее время, что стало поводом для многочисленных шуток в соцсетях.

Напомним, что ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,2 в Казахстане, которое произошло 27 октября. Эпицентр стихии находился в 132 киломентрах юго-западнее Алма-Аты, на территории Киргизии.