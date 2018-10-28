Лондон, 28 октября, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Электронную противоугонную систему Limpet для велосипедов и мотоциклов представили велолюбители из Великобритании, сообщает New Atlas.

Цитата из м/ф «Укрощение велосипеда». реж Раса Страутмане. 1982. СССР Упал с велосипеда

Новая интеллектуальная противоугонная система получила название Limpet (морское блюдечко). Действительно, форма устройства напоминает раковину улитки.

Limpet устанавливается под сиденьем или на руле и соединяется с тормозной и сигнальной системой транспортного средства. Противоугонная система отключается с помощью мобильного устройства владельца через Bluetooth.

Если велосипед или мотоцикл начинают перемещаться без отключения противоугонной системы, то она запускает сирену и включает тормозную систему. Также Limpet собирает информацию о геолокации транспорта и передает ее на телефон владельца.

Джеймс Шеппард и Мэтью Лич, представившие противоугонную систему, намерены собрать средства для промышленного производства на краудфайтинговой платформе Kickstarter.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на велосипедах, арендованных на станциях велопроката в Москве, было совершено более 4 миллионов поездок.