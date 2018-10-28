Москва, 28 октября, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Участница популярного телешоу «Дом-2» Наталья Игрунова была госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии одной из больниц города Москвы. Об этом сообщил сегодня, 28 октября «Пятый канал».

Mos03.ru Скорая помощь

Игрунова заявила, что была избита во время очередных съёмок телешоу. По словам пострадавшей девушки, инцидент произошёл на так называемом «Острове любви».

С кем конкретно из участников телепроекта произошёл конфликт у Игруновой не сообщается. Официального подтверждения информации от организаторов проекта на данный момент не поступало.

Напомним, что телешоу «Дом-2» — один из популярных телепроектов на российском телевидении. Проект представляет собой реалити-шоу и выходит в эфир с мая 2004 года.

Наталья Игрунова стала участницей телешоу в начале октября текущего года. В отличие от других участников телепроекта, пришедших сюда «в поисках любви», девушка появилась на съёмочной площадке вместе со своим молодым человеком. Как заявила пара, они прибыли на проект с целью сохранить отношения.