Магнитогорск, Челябинская область, 28 октября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» оказался сильнее в противостоянии с командой московского клуба «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает 28 октября Матч ТВ.

Николай Когут. Хоккей. Конец 1940-х

Встреча проходила на домашней арене «Металлурга» в Магнитогорске. По итогам первого периода команды по одному разу: Патрика Закриссон у гостей открыл счет на 2-й минуте, а затем Ииро Пакаринен на 14-й его сравнял. Все решила шайба представителя «Магнитки» Денниса Расмуссена на 25-й минуте матча, ставшая в итоге победной. Итоговый счет 2:1 в пользу хозяев.

В следующей игре соперником московского «Динамо» в играх на выезде станет «Салават Юлаев», а магнитогорский клуб примет у себя «Сочи».