Москва, 28 октября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 28 октября, на сайте Кремля.

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Путин напомнил, что от функционирования автотранспортного комплекса зависят различные сферы жизни страны.

«Автотранспортный комплекс по праву считается одной из базовых, ключевых отраслей отечественной экономики», — пишет президент.

Он подчеркнул, что от динамичной и бесперебойной работы автотранспортного комплекса во многом зависит укрепление промышленного и аграрного потенциалов страны, а также развитие поселков, городов и целых регионов. Также оот автотранспортного комплекса зависит качество жизни и комфорт граждан России.

На сегодняшний день работники автотранспортного комплекса решают важные, стратегические задачи, связанные с модернизацией автомобильного парка, внедрением в эксплуатацию современной техники, которая бы отвечала новейшим стандартанам безопасности, надежности и экологичности.

Российский лидер уверен в том, что накопленный опыт и традиции работников автотранспортного комплекса, а также поддержка государства помогут добиться всех поставленных целей.