Санта-Клара, США, 28 октября, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Компания AMD не будет выпускать нового программного обеспечения для 32-битных операционных систем. Об этом сообщает Tom’s Hardware.

(сс) Glenn Carstens-Peters За компьютером

Драйвер Radeon Software Adrenalin 18.9.3 WHQL стал последней версией программы для 32-разрядных систем. Это изменение затронет пользователей 32-битных операционных систем Windows и систем на основе Linux.

Эксперты считают, что изменение коснется не слишком большого числа пользователей. Обновление программного обеспечения для видеокарт важно для оптимизации компьютерных игр, но большинство игроков уже перешли на 64-битные системы. Так, по данным крупнейшего игрового сервиса Steam, только у 2,5% его пользователей установлена 32-битная операционная система.

Отметим, что компания Nvidia, конкурирующая с AMD, прекратила поддержку 32-битных операционных систем со своим графическим драйвером в 2017 году.