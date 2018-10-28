Тбилиси, 28 октября, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Первые лица Грузии свой выбор на проходящих 28 октября выборах главы государства уже сделали. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили проголосовал на шестом избирательном участке Мтацминдского района Тбилиси.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили на избирательном участке

Как заявил Маргвелашвили журналистам после голосования, он отдал свой голос кандидату, который не побоится быть президентом для всех.

«Я проголосовал за кандидата в президенты, который будет президентом для всех, не побоится быть президентом для всех, президентом всех граждан Грузии и главнокомандующим тех вооруженных сил, которые имеют удивительную многовековую историю и удивительный героизм прошлых лет. Этот главнокомандующий будет гордиться тем, что возглавляет вооруженные силы героического народа», — заявил президент.

Отметим, что под лозунгом «Президент для всех» свою предвыборную кампанию проводил кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе, но заявления о том, что они будут «президентами для всех» в течение кампании делали и его основные конкуренты.

Проголосовал на выборах и католикос-патриарх Грузии Илия Второй. Он заявил, что все будет хорошо и Грузия обязательно будет счастлива.

«Благословит Бог всю Грузию. Мы надеемся, что все будет хорошо. Грузия будет счастливой», — сказал патриарх.

На своем избирательном участке с утра проголосовал премьер-министр Мамука Бахтадзе, который заявил, что отдал свой голос тому пути развития, который Грузия выбрала еще 100 лет назад, установив правление Первой Республики.

«Я проголосовал за развитие Грузии, грузинские традиции и наш европейский выбор. За тот путь развития, который Первая Республика избрала еще 100 лет назад», — заявил Бахтадзе.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходят последние всенародные выборы президента. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов, в том числе потомок грузинских эмигрантов — представителей правительства Первой Грузинской Республики, независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Правящая партия «Грузинская мечта» своего кандидата на этих выборах выдвигать не стала и заявила поддержку Саломе Зурабишвили.