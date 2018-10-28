Пекин, 28 октября, 2018, 09:31 — ИА Регнум. В результате аварии на угольной шахте в китайской провинции Шаньдун погибли 13 горняков. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария на угольной шахте в провинции Шаньдун произошла 20 октября. Большая часть горняков смогла подняться из аварийной шахты, однако 22 человека оказались заблокированными под землей.

Спасательная операция продолжается уже более недели.

Власти заявили, что в результатет аварии 13 горняков погибли.

Ещё восемь шахтеров остаются в тоннеле на глубине 74 метра, который заблокирован с обеих сторон из-за обрушения угольного пласта.