Оттава, 28 октября, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева победила на международном турнире в Канаде, входящем в серию Гран-при. Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев.

(сс) manfredrichter Фигуристка

Елизавета Туктамышева стала победительницей этапа, набрав 203,32 балла. Второе место с результатом в 203,06 балла заняла японская фигуристка Мако Ямасита. Третье место завоевала еще одна представительница России — Евгения Медведева, набравшая 197,91 баллов.

Туктамышева отметила, что не слишком довольна своим выступлением. Фигуристка сообщила, что она сильно нервничала после того, как упала во время выполнения тройного акселя.

Российская спортсменка заявила, что улучшит выполнение этого прыжка к следующему этапу серии Гран-при, который будет проходить в Японии.

Напомним, Елизавета Туктамышева завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2015 года в Шанхае.