Киев, 29 октября, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Российские дочерние банки на Украине демонстрируют наибольшие на рынке убытки. По результатам первых 8 месяцев текущего года общий убыток «ВТБ» и Сбербанка составил 8,7 млрд грн., из которых более 7 млн приходится на Сбербанк. Причем благодаря действиям НБУ в отношении российских банков сложилось положение, в котором Сбербанк не собирается уходить с Украины. Какова в целом ситуация в банковской сфере этой страны, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По словам зампреда правления «Сбербанка России» Льва Хасиса, даже если Сбербанк прекратит свою деятельность на Украине, соберет долги и заплатит по всем обязательствам, то забрать свои деньги всё равно не сможет. Причина — санкции, которые запрещают любые движения денег с Украины в сторону российских банков.

«Поэтому сдача лицензии не имеет для нас никаких перспектив, и поэтому мы такой вариант не очень рассматриваем», — пояснил Хасис.

Что же касается ВТБ, который сейчас оспаривает арест акций в рамках решения Гаагского суда о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму, в нём тоже отказались от продажи — по словам главы банковской группы Андрея Костина, этот вариант не рассматриваются, потому что «нам это не дают сделать».

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