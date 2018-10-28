Стамбул, Турция, 28 октября, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель обратила внимание на пальто, которое надел президент Российской Федерации Владимир Путин в Стамбуле и почему-то назвала его «сибирским». Случай имел место вечером 27 октября в Стамбуле, где проходил четырехсторонний саммит по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Видеозапись момента опубликовал телеканал RT.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин перед началом встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции

Президент России выходил из дворца Вахдеттин, в котором проходил саммит и надел верхнюю одежду. Меркель, которая увидела эта, поинтересовалась у Путина:

«Сибирское пальто?» — спросила германский канцлер на русском языке.

Путин, который по всей видимости разговаривал до этого на английском языке с президентом Франции Эммануэлем Макроном, также на английском ответил «Нет».

Меркель также повторила словосочетание «сибирское пальто» на английском языке, а Путин отметил, что ему нравится «сибирское».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле состоялся четырехсторонний саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции, которые обсуждали ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

По итогам саммита Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон приняли коммюнике, в котором подтвердили свою приверженность территориальной целостности Сирии, призвали активнее бороться с терроризмом и создать все условия для возвращения сирийских беженцев домой.