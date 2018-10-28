Киев, 28 октября, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Доходы президента Украины Петра Порошенко выросли за три октябрьские недели на 1,24 млн долларов (34,8 млн гривен). Сведения об этом содержатся в опубликованном 28 октября Едином реестре деклараций украинских чиновников.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

В опубликованном документе указывается, что 28,8 млн гривен (около 1 млн долларов) Порошенко получил от продажи корпоративных прав и ценных бумаг и ещё 6 млн гривен (210 тысяч долларов) его дохода составили дивиденды от деятельности фонда инвестиций «Прайм Эссетс Кэпитал».

Согласно законодательству Украины, гражданин обязан задекларировать полученный им доход, в 50 раз превышающий прожиточный минимум, в течение 10 суток. Порошенко опубликовал 15 таких деклараций с начала текущего года. Их общая сумма составила 4,44 млн долларов (125 млн гривен), что в семь раз превышает его прошлогодние доходы, которые составили 580 тысяч долларов (16,3 млн гривен).

Отметим, президент Украины занимает 6 место в ежегодном рейтинге «100 самых богатых украинцев», публикуемым изданием «Новое время». Согласно данным издания, состояние Порошенко оценивается в 1,1 млрд долларов, а его ключевой актив — корпорации Roshen. Сам Петр Порошенко в феврале заявил, что его доходы во время нахождения на государственном посту снизились, а его жизнь — «не сахар».