Екатеринбург, 28 октября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Екатеринбургский цирк за последние десять лет потерял часть занимаемой площади земли. Об этом журналистам заявил заявил заместитель генерального директора Росгосцирка Сергей Беляков.

(сс) Владислав Фальшивомонетчик Екатеринбургский цирк

По его словам, в 2008 году цирк имел 5,9 га земли. Сейчас осталось 3,6 га. Сейчас представители Росгосцирка выясняют, куда делись оставшиеся 2,3 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность директора цирка, которую 24 года занимал Анатолий Марчевский, через два месяца сократят. Сам он сейчас проходит лечение в одной из больниц Екатеринбурга.

Госпитализации народного артиста РСФСР предшествовал отзыв у него доверенности на право руководства. Временным руководителем стал советник главы Росгосцирка Александр Авраменко.

Также добавим, что 1 ноября цирк могут закрыть. Поводом к этому стали нарушения правил противопожарной безопасности.