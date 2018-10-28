Лондон, 28 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум. В Великобритании более миллиона человек подписали петицию за проведение ещё одного референдума по вопросу выхода Соединённого королевства из Европейского союза. Об этом 27 октября пишет газета The Independent, которая выступает инициатором создания данной петиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Данная петиция была размещена на сайте change.org почти три месяца назад. Авторы петиции напоминают, что референдум по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза прошел в 2016 году и большинство подданных Её величества высказались на выход из Союза.

«Сейчас, когда факты прояснились, пришло время людям сказать решающее слово по самому соглашению, пока не слишком поздно», — утверждают авторы петиции.

При этом о каких «фактах» идёт речь не уточняется. Ещё в 2016 году в Великобритании все прекрасно понимали, чем чреват выход из Евросоюза и ни у кого не было никаких иллюзий. Стоит отметить, что за сохранение членства королевства в Евросоюзе проголосовали 16 млн британцев (за выход — почти 17,5 млн), так что собрать миллион неверифицированных онлайн-подписей за повторный референдум за три месяца задача довольно простая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза идут крайне тяжело. Все параметры выхода до сих пор не согласованы.