Таллахасси, США, 28 октября, 2018, 05:40 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт, точная копия истребителя времен Второй мировой войны Р-51 Mustang, потерпел крушение в американском штате Флорида, сообщает WFTV.

af.mil P-51 Mustang

Инцидент произошел в округе Бревард, неподалеку от аэропорта Грант-Валкария. Травмы получил один человек, он доставлен в больницу.

Причина крушения пока неизвестна. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолет с символикой люфтваффе на крыльях упал на шоссе в штате Калифорния. Во время полета пилот заметил неполадки в двигателе, после чего решил экстренно посадить самолет на дорогу. Пострадавших не было.

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