Президентом Ирландии вновь избран Майкл Хиггинс
Дублин, 28 октября, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Переизбрание действующего президента Майкла Хиггинса стало итогом всеобщего голосования в Ирландии. Кандидатуру Хиггинса поддержали 56% избирателей, передает ирландский телеканал RTE.
Irish Defence Forces
Майкл Хиггинс
В борьбе за президентское кресло участвовало шесть человек. Второй результат — 23,1% голосов — у предпринимателя Питера Кейси, на третьем месте бизнесмен Шон Галлахер (6,4%).
Явка составила 43%. Хиггинса, ставшего президентом Ирландии в 2011 году, ждет второй семилетний срок.
Майкл Дэниел Хиггинс родился 18 апреля 1941 года в Лимерике. Он выступает, в частности, за продвижение ирландской культуры и гэльского языка.
Читайте также: Президентом Ирландии стал 70-летний поэт