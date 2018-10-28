Москва, 28 октября, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Фантазиями и попыткой понравиться «западным спонсорам» назвал заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о «возращении своей части» Азовского моря зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин («Единая Россия»), передает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Азовское море

Перечисленные Лупаковым меры — очередной шаг, направленный на создание некоего напряжения даже в информационномпространстве. Также это попытка Киева показать западной публике недружественную внешнеполитическую стратегиею в отношении России, отметил он.

Расторжение договора Москвы и Киева о сотрудничестве в использовании Азовского моря ударит в первую очередь по самой Украине. Подобные шаги ведут к конфронтации, они лишь усилят напряженность близ российских границ, заявил Швыткин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее капитан первого ранга ВМСУкраины Евгений Лупаков заявил, что Киеву стоит более активно заниматься «возвращением своей части» Азовского моря. Для этого, по его словам, Киев должен расторгнуть договор о сотрудничестве с РФ от 2003 года, провести делимитацию границы Украины в Азовском море, а также организовать в акватории ракетно-артиллерийские учения.