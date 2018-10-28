Грозный, 28 октября, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Чечня сама займется нефтедобычей после передачи ей «Чеченнефтехимпрома». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции на площадке ЧГТРК «Грозный».

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Он отметил, что переговоры о передаче республике нефтяной компании шли долго, однако теперь это направление станет основным, приоритетным для чеченских властей. Компании, заинтересованные в сотрудничестве, уже есть.

«У нас появится возможность добывать нефть, строить завод, предлагать инвесторам», — сказал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о передаче в собственность Чечни компании «Чеченнефтехимпром» президент России Владимир Путин подписал 18 сентября. Документом оговорен двухмесячный срок передачи 100% акций республике.

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