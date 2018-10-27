Лестер, Великобритания, 28 октября, 2018, 02:30 — ИА Регнум. Представитель английского футбольного клуба «Лестер Сити» прокомментировал крушение вертолета возле стадиона «Кинг Пауэр», на борту которого, вероятно, находился президент клуба Вишай Шривадданапрабха. Клуб позже выступит с заявлением, говорится в сообщении на официальном сайте «Лестера».

Billpolo Вишай Шривадданапрабха

Клуб оказывает помощь полиции и спасателям, работающим на месте падения вертолета. По мере появления дополнительной информации будет сделано более подробное заявление, сообщил представитель «Лестера».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября вертолет президента «Лестера» взлетел со стадиона вскоре после окончания игры команды с «Вест Хэмом», однако потерял управление и разбился неподалеку. Британские СМИ сообщают о гибели Шривадданапрабхи, однако официальных данных о погибших и пострадавших нет.