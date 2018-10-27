Нижнекамск, Татарстан, 28 октября, 2018, 02:00 — ИА Регнум. Камеры видеонаблюдения в Нижнекамске запечатлели женщину, оставившую в мусорном баке новорожденного младенца. Об этом сообщает сетевое издание Inkazan со ссылкой на правоохранительные органы.

(сс) OpenClipart-Vectors Камера видеонаблюдения

Инцидент произошел в ночь на 27 октября во дворе дома № 79 по улице Сююмбике. Женщина с пластиковым ведром в руках попала в объектив камеры, установленной на соседнем доме.

Личность предполагаемой матери ребенка устанавливают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, бездомный мужчина нашел в мусорном баке новорожденную девочку и сообщил в экстренные службы. Ребенок едва не замерз — при поступлении в больницу температура тела девочки составляла 32 градуса. Младенца поместили в специальный инкубатор.