Нижнекамск, Татарстан, 28 октября, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Новорожденный младенец был найден в Нижнекамске в мусорном баке. Девочку доставили в больницу и поместили в специальный инкубатор, сообщает пресс-служба Минздрава Татарии.

Антон Привальский ИА Красная Весна Ребёнок

Ребенка в мусорном баке в ночь на 27 октября нашел мужчина, он сообщил о произошедшем в экстренные службы. Медики полагают, что девочка родилась несколькими часами ранее.

Вес ребенка — 2,3 кг. При поступлении в больницу температура её тела была 32 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе жительницу Татарии приговорили к трем годам лишения свободы условно за убийство собственного новорожденного ребёнка. Преступление было совершено в мае, к правоохранителям обратились врачи, обнаружившие, что женщина разрешилась от бремени, однако ребенка у нее нет.

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