Монако, 27 октября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, на своем поле сыграл вничью с «Дижоном» в матче одиннадцатого тура чемпионата Франции. Прошедшая 27 октября на стадионе «Луи II» в Монако встреча завершилась со счетом 2:2

S Стадион «Луи II»

У хозяев поля голевыми действиями отметились Беньямин Хенрихс и Камил Глик. В составе гостей мячи забили Микаэль Альфонс и Мехди Абид.

После одиннадцати игр в чемпионате Франции «Монако» пока занимает 19-е место, имея в активе 7 очков. Клуб «Дижон», набравший 11 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

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