Лестер, Великобритания, 27 октября, 2018, 23:33 — ИА Регнум. В Великобритании потерпел крушение вертолет. Об этом 27 октября сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники.

Вертолет

«Вертолет, принадлежащий владельцу команды «Лестер» Вишаю Шривадданапрабхе, упал за пределами стадиона King Power», — передает вещатель.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Причины ЧП также неизвестны.

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