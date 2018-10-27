Вертолет рухнул в Великобритании
Лестер, Великобритания, 27 октября, 2018, 23:33 — ИА Регнум. В Великобритании потерпел крушение вертолет. Об этом 27 октября сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники.
Вертолет
«Вертолет, принадлежащий владельцу команды «Лестер» Вишаю Шривадданапрабхе, упал за пределами стадиона King Power», — передает вещатель.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Причины ЧП также неизвестны.
Читайте также: Вертолет ВМС США потерпел крушение
А также: В Колумбии упал вертолет Black Hawk