Москва, 27 октября, 2018, 23:18 — ИА Регнум. На Московской кольцевой автодороги (МКАД) столкнулись пять транспортных средств. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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ДТП произошло в субботу, 27 октября, на 89 км дороги. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

Причины ДТП пока неизвестны.

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